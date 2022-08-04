Агентство S&P признало дефолт Беларуси

Рейтинг снижен, поскольку правительство Беларуси не выплатило купонный доход в размере около 23 млн долларов по еврооблигациям 2027 года, номинированным в долларах США.

"В установленный срок, 29 июня 2022 года, правительство произвело платеж в белорусских рублях, валюте, не предусмотренной первоначальными условиями облигации, на счет, открытый в одном из белорусских банков. С тех пор власти пытаются установить альтернативные пути выплаты долларового долга", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Беларусь столкнулась с техническими трудностями при выплате долга в иностранной валюте, который она задолжала некоторым кредиторам, с начала российско-украинского военного конфликта, а последовавшие за этим международные санкции лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре.

Каналы оплаты долларового долга, включая еврооблигации, больше не доступны для правительства, отмечают в S&P.