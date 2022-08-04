Агентство S&P визнало дефолт Білорусі

Рейтинг знижено, оскільки уряд Білорусі не виплатив купонний дохід у розмірі близько 23 млн доларів за єврооблігаціями 2027 року, номінованими в доларах США.

"У встановлений термін, 29 червня 2022 року, уряд здійснив платіж у білоруських рублях, валюті, не передбаченій початковими умовами облігації, на рахунок, відкритий в одному з білоруських банків. З того часу влада намагається встановити альтернативні шляхи виплати доларового боргу", - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, Білорусь зіткнулася з технічними труднощами при виплаті боргу в іноземній валюті, який вона заборгувала деяким кредиторам, з початку російсько-українського військового конфлікту, а міжнародні санкції, що послідували за цим, позбавили або значно обмежили доступ білоруської влади до світової фінансової інфраструктури.

Канали оплати доларового боргу, включаючи єврооблігації, більше не доступні для уряду, відзначають в S&P.