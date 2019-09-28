Агентство S&P обновило прогноз курса гривны к доллару

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2019-2022 годы. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечают эксперты S&P, в настоящее время нерезидентам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга (еврооблигации и бумаги, выпущенные внутри страны).

"Значительное участие нерезидентов в долгах в местной валюте может усилить давление на обменный курс в периоды стресса", - говорится в обзоре.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года (грн/доллар) составит:

2019 год - 27,00 грн/доллар

2020 год - 27,50 грн/доллар

2021 год - 28,00 грн/доллар

2022 год - 28,50 грн/доллар

Отметим, в апреле 2019 года S&P Global Ratings прогнозировало курс гривны к доллару на следующих уровнях: 2019 год - 28,60 грн/доллар, 2020 год - 29,50 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар, 2022 год - 30,50 грн/доллар.

Напомним, финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар.