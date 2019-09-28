Агентство S&P оновило прогноз курсу гривні до долара

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як відзначають експерти S&P, на даний час нерезидентам належить близько 50% загального державного комерційного боргу (єврооблігації та папери, випущені всередині країни).

"Знана участь нерезидентів в боргах в місцевій валюті може посилити тиск на обмінний курс в періоди стресу", - йдеться в огляді.

Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець року (грн/долар) складе:

2019 рік - 27,00 грн/долар

2020 рік - 27,50 грн/долар

2021 рік - 28,00 грн/долар

2022 рік - 28,50 грн/долар

Відзначимо, в квітні 2019 року S&P Global Ratings прогнозувало курс гривні до долара на наступних рівнях: 2019 рік - 28,60 грн/долар, 2020 рік - 29,50 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар, 2022 рік - 30,50 грн/долар.

Нагадаємо, фінансові аналітики українських компаній не очікують значного росту курсу долара до гривні до кінця 2019 року. Прогнози коливаються від 25,5 до 26,5 грн за долар.