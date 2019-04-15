ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Агентство S&P обновило прогноз курса гривны к доллару

Новости » Экономика    15.04.2019 - 12:25
Агентство S&P обновило прогноз курса гривны к доллару
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны будет снижаться постепенно

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2019-2022 годы. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечают аналитики агентства, в ближайшие годы ожидается дальнейшее снижение курса национальной валюты Украины и обусловленное этим повышение цен.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года (грн/доллар) составит:

  • 2019 год - 28,60 грн/доллар
  • 2020 год - 29,50 грн/доллар
  • 2021 год - 30,00 грн/доллар
  • 2022 год - 30,50 грн/доллар

Как сообщало РБУ-Украина, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.

Напомним, согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,7 грн/доллар и будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.

Эксперты спрогнозировали курс доллара на последнюю неделю перед выборами Минфин назвал главные факторы влияния на валютный рынок с начала года
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Темы: Курс доллара
Новости Украины прогнозКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь