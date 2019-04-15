Агентство S&P подтвердило рейтинги Украины

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В агентстве уверены, что Украина продолжит выполнять условия соглашения с МВФ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в обосновании рейтинга, прогноз "стабильный" отражает ожидания того, что в целом Украина будет выполнять условия соглашения с МВФ в рамках программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) объемом 3,9 млрд долларов, "хотя возможны некоторые задержки в их выполнении".

В МВФ считают, что соглашение будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году - в период проведения президентских и парламентских выборов.

"Кроме того, мы ожидаем, что правительство сохранит доступ как к внутренним, так и внешним рынкам капитала, что позволит ему обеспечить выплаты по коммерческому долгу на протяжении 2019 года", - отмечается в сообщении.

Суверенные рейтинги могут оказаться под давлением в случае возникновения проблем со льготным финансированием или доступом к рынкам капитала в следующем году, что поставит под вопрос способность украинского правительства выполнять свои значительные внешние обязательства до конца 2019 г. и в 2020 г.

"Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей, а также, если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе - на востоке страны - стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности маловероятна", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, в декабре 2018 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг эмитента и облигаций правительства Украины до Caa1 с Caa2 изменив прогноз с позитивного на стабильный.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.