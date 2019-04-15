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Агентство S&P оновило прогноз курсу гривні до долара

Новини » Економіка    15.04.2019 - 12:25
Агентство S&P оновило прогноз курсу гривні до долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс гривні буде поступово знижуватися

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки. Про це говориться в повідомленні агентства.

Як відзначають аналітики агентства, в найближчі роки очікується подальше зниження курсу національної валюти України та зумовлене цим підвищення цін.

Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець року (грн/долар) складе:

  • 2019 рік - 28,60 грн/долар
  • 2020 рік - 29,50 грн/долар
  • 2021 рік - 30,00 грн/долар
  • 2022 рік - 30,50 грн/долар

Як повідомляло РБУ-Україна, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.

Нагадаємо, згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара в 2019 році становитиме 28,7 грн/долар і буде поступово знижуватися до 30,0 грн/долар в 2020 році, 30,5 грн/долар в 2021 році, 31,0 грн/долар в 2022 році, 31,5 грн/долар в 2023 році і 31,9 грн/долар в 2024 році.

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Теми: Курс долара
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