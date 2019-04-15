Агентство S&P дало прогноз по инфляции в Украине

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% до 2022 года. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении агентства, после проведения значительных реформ в 2015 году и получения операционной независимости НБУ достиг определенного успеха в сдерживании инфляции и постепенной "расчистке" банковского сектора. В частности, с сентября 2017 года ключевая ставка повышалась шесть раз (до 18%), что обусловило снижение инфляции примерно в два раза - до 8,8%.

"Мы прогнозируем дальнейшее снижение курса национальной валюты Украины и обусловленное этим повышение цен, и, соответственно, ожидаем, что уровень инфляции приблизится к целевому показателю НБУ на среднесрочную перспективу (5% +/-1%), но все еще будет его превышать", - говорится в сообщении.

В частности, агентство прогнозирует следующий уровень инфляции:

2019 год - 8,1%

2020 год - 7,5%

2021 год - 7,0%

2022 год - 6,0%

В агентстве отмечают, что резкий рост заработной платы и цен на импортируемые энергоносители может обусловить повышение инфляции до уровня, превышающего текущие ожидания. Повышение макроэкономической стабильности, более стабильный обменный курс и увеличение валютных резервов будут способствовать постепенному снятию ограничений НБУ на движение капитала.

Как сообщало РБУ-Украина, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.