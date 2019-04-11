Глава Совета НБУ дал прогноз по ВВП и инфляции в Украине

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Темпы роста будут находится на удовлетворительном уровне

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин прогнозирует, что экономика в 2019 году вырастет на 2,7-3,0%, индекс потребительских цен будет находиться в пределах однозначного показателя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилишин считает, что экономическое развитие в начале 2019 года, несмотря на определенные колебания отдельных показателей экономической деятельности, формирует основу для дальнейшего качественного экономического роста в условиях продолжения реализации задекларированных реформ.

Как напомнил Данилишин, по официальному прогнозу НБУ, в 2019 году ВВП должен вырасти на 2,5%, по прогнозу Международного валютного фонда и Всемирного Банка - на 2,7%, Кабинета министров - на 3,0%.

"Если даже самый пессимистический прогноз забудется, то такой темп роста можно считать вполне удовлетворительным, учитывая общую ситуацию как в Европейском регионе так и в Украине", - отметил он.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%.