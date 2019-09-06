Минфин создаст агентство по госдолгу

Министерство финансов Украины создаст агентство по государственному долгу. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Министерство финансов направит несколько законопроектов на ратификацию в Верховную раду Украины.

"Два вопроса расскажу. Минфин отправляет несколько законопроектов на ратификацию в Верховную раду. Если они будут приняты, то мы с несколькими странами ратифицируем и передемо к новой системе взамодії относительно двойного налогообложения. .. Второе решение, что Минфин создает агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Работа с государственным долгом будет отделена. Надеюсь, Верховная рада примет это решение", - заявил Дубилет.

Кроме того, он отметил, что сегодня состоялись кадровые назначения.

"Кадровые назначения сегодня были", - заявил Дубилет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальный банк Украины и Министерство финансов начинают вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) на техническом уровне и обмениваются письмами.

Кроме того, 23 ноября 2018 года Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности'язки министра.