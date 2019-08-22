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НБУ и Минфин начали технические переговоры с МВФ по новой программе

Новости » Экономика    22.08.2019 - 18:25
НБУ и Минфин начали технические переговоры с МВФ по новой программе
Фото: заместитель председателя НБУ Олег Чурий (пресс-служба НБУ)

Миссия МВФ приедет в Киев после формирования нового правительства

Национальный банк Украины и Министерство финансов начинают вести переговоры с Международным валютным фондом на техническом уровне и обмениваются письмами. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отметил Чурий, речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. По его словам, приезд представителей МВФ в Украину ожидается после формирования нового правительства, то есть уже скоро.

Заместитель главы НБУ высказал предположение, что новая программа с МВФ, вероятнее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей программы.

"Наш прогноз предусматривает получение в этом году 2 млрд долларов по новой программе с МВФ. И в следующем году также. Но это будет один миллиард, два или три - не принципиально. Для инвесторов нет большого значения. Главное - наличие программы", - сказал он.

НБУ и Минфин начали технические переговоры с МВФ по новой программе

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

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