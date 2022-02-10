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Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу "Нафтогаза"

Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по рейтингу НАК "Нафтогаз Украины" с "позитивного" на "стабильный". При этом агентство подтвердил рейтинг компании на уровне "B".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Пересмотр прогноза последовал за недавним аналогичным изменением прогнозу по суверенному рейтингу Украины "позитивного" на "стабильный".

Fitch уравнивает рейтинг "Нафтогаза" рейтинги с суверенными рейтингами, что отражает прочные связи компании с государством и отражает волатильность в его деятельности после значительного повышения цен на газ, его способность покрывать потребности внутреннего потребления и собирать дебиторскую задолженность в более слабой экономике и с учетом валютных рисков.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в валюте с "положительного" на "стабильный" из-за российской эскалации.

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Нафтогаз Украины