Агентство Fitch погіршило прогноз по рейтингу "Нафтогазу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз по рейтингу НАК "Нафтогаз України" з "позитивного" на "стабільний". При цьому агентство підтвердило рейтинг компанії на рівні "B".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.
Перегляд прогнозу послідував за недавньою аналогічною зміною прогнозу по суверенному рейтингу України "позитивного"на " стабільний".
Fitch зрівнює рейтинг "Нафтогазу" рейтинги з суверенними рейтингами, що відображає міцні зв'язки компанії з державою і відображає волатильність в його діяльності після значного підвищення цін на газ, його здатність покривати потреби внутрішнього споживання і збирати дебіторську заборгованість в більш слабкій економіці і з урахуванням валютних ризиків.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу України у валюті з "позитивного" на "стабільний" через російську ескалацію.