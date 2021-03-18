Агентство Fitch резко улучшило прогноз мировых цен на нефть

Кроме того, Fitch улучшило прогноз на 2022 год до 53 долларов баррель с 50 долларов.

Отскок отражает более сильное, чем ожидалось, восстановление спроса, согласованное сокращение предложения со стороны ОПЕК и резкое падает добыча сланца в США, отмечают в агентстве.

Быстрое восстановление в Китае также поддержало цены на металлы, и Fitch ожидает роста цен на железную руду до 125 долларов за тонну, что на 16% больше, чем в 2020 году.