Агентство Fitch різко поліпшило прогноз світових цін на нафту

Крім того, Fitch поліпшило прогноз на 2022 рік до 53 доларів за барель з 50 доларів.

Відскік відображає більш сильне, ніж очікувалося, відновлення попиту, узгоджене скорочення пропозиції з боку ОПЕК і різке падає видобуток сланцю в США, відзначають в агентстві.

Швидке відновлення в Китаї також підтримало ціни на метали, і Fitch очікує зростання цін на залізну руду до 125 доларів за тонну, що на 16% більше, ніж у 2020 році.