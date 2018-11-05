Fitch присвоїло попередній рейтинг євробондів "Нафтогазу"

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)

Остаточний рейтинг євробондів на 1 млрд доларів також буде знаходиться на рівні "В-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло попередній рейтинг випуску єврооблігацій НАК "Нафтогаз Україна" на рівні "В-". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію агентства.

В агентстві очікують, що остаточний рейтинг євробондів також, швидше за все, буде перебувати на рівні "В-".

Як наголошується в повідомленні, держава, як і раніше гарантує значну частину боргу "Нафтогазу", а станом на 30 червня 2018 року такі гарантії покривали 25% валового боргу компанії. Крім того, у 2012-2015 роках уряд надав безпосередню підтримку "Нафтогазу" на суму близько 141 млрд грн.

Аналітики агентства також нагадують про рішення Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу", яка дозволяє не враховувати суперечку з "Газпромом" в якості ризиків. Проте Fitch консервативно не враховують у своїх прогнозах виплату 2,6 млрд доларів на користь "Нафтогазу", оскільки її терміни не визначені.

Нагадаємо, в кінці жовтня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом. Рейтингова дія послідувала за випуском євробондів на 2 млрд доларів.

Агентство Fitch Ratings також підвищило рейтинг ПАТ "Укрзалізниця" до рівня "В-" з "CCC/RD" зі стабільним прогнозом.