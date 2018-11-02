Агентство Fitch повысило рейтинг "Укрзализныци"

Фото: Fitch Ratings (flickr.com/solvencyiiwire)

Рейтинг повышен до странового уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг ПАО "Укрзализныця" до уровня "В-" с "CCC/RD" со стабильным прогнозом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства.

Как отметили в агентстве, обновление рейтинга в национальной валюте последовало за реструктуризацией большинства местных долговых обязательств компании. Кроме того отмечается тот факт, что правительство ввело мораторий на обслуживание задолженности "Донецкой железной дороги".

"Укрзализныця" в мае 2013 года разместила пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов. В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав их до сентября 2021 года.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" стабильным прогнозом. Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на 2 млрд долларов.

Отметим, что Счетная палата планирует провести аудит в "Укрзализныце". В Счетной палате подозревают руководство "Укрзализныци" в масштабной коррупции.

Уровень рейтинга RD означает, что эмитент не провел своевременные платежи, допустив частичный дефолт.