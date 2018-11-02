ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Агентство Fitch повысило рейтинг "Укрзализныци"

Новости » Финансы    02.11.2018 - 14:39
Фото: Fitch Ratings (flickr.com/solvencyiiwire)
Фото: Fitch Ratings (flickr.com/solvencyiiwire)

Рейтинг повышен до странового уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг ПАО "Укрзализныця" до уровня "В-" с "CCC/RD" со стабильным прогнозом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства.

Как отметили в агентстве, обновление рейтинга в национальной валюте последовало за реструктуризацией большинства местных долговых обязательств компании. Кроме того отмечается тот факт, что правительство ввело мораторий на обслуживание задолженности "Донецкой железной дороги".

"Укрзализныця" в мае 2013 года разместила пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов. В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав их до сентября 2021 года.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" стабильным прогнозом. Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на 2 млрд долларов.

Отметим, что Счетная палата планирует провести аудит в "Укрзализныце". В Счетной палате подозревают руководство "Укрзализныци" в масштабной коррупции.

Уровень рейтинга RD означает, что эмитент не провел своевременные платежи, допустив частичный дефолт.

В "Укрзализныце" прокомментировали изменение типа акционерного общества Кабмин сменил тип акционерного общества "Укрзализныця"
Новости Украины рейтингFitchУкрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь