Агентство Fitch оценило шансы на прекращении огня и мир между Украиной и Россией

Война России против Украины продолжается уже более трех лет. Надежд на прочный мир не становиться больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства международного агентства Fitch Ratings .

Как отмечается в сообщении, в середине мая делегации из России и Украины впервые три года назад провели прямые переговоры в Стамбуле без какого-либо прорыва.

"Заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций обеих сторон", - говорится в обзоре агентства.

Аналитики Fitch считают, что соглашение о поставках полезных ископаемых между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, однако потенциальные экономические выгоды, а также степень, в которой оно может потенциально связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются крайне неопределенными.

Таким образом, оценки Fitch Ratings мало изменились по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда Fitch Ratings ожидало, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.