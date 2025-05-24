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Агентство Fitch оценило шансы на прекращении огня и мир между Украиной и Россией

Украина, Суббота 24 мая 2025 12:04
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Агентство Fitch оценило шансы на прекращении огня и мир между Украиной и Россией Фото: Fitch оценило шансы на прекращение огня между Украиной и Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины продолжается уже более трех лет. Надежд на прочный мир не становиться больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства международного агентства Fitch Ratings.

Как отмечается в сообщении, в середине мая делегации из России и Украины впервые три года назад провели прямые переговоры в Стамбуле без какого-либо прорыва.

"Заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций обеих сторон", - говорится в обзоре агентства.

Аналитики Fitch считают, что соглашение о поставках полезных ископаемых между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, однако потенциальные экономические выгоды, а также степень, в которой оно может потенциально связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются крайне неопределенными.

Таким образом, оценки Fitch Ratings мало изменились по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда Fitch Ratings ожидало, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

Ожидания международных финансовых организаций

В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.

Всемирный банк ожидает, что экономический рост в Украине еще больше замедлится до 2% в этом году, прежде чем увеличится до 5,2% в 2026 году, "при условии, что военные действия закончатся и начнется восстановление".

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