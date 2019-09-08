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Агентство Fitch назвало умови нової угоди України з МВФ

Новини » Економіка    08.09.2019 - 12:57
Агентство Fitch назвало умови нової угоди України з МВФ
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Кредитори вимагатимуть продовження боротьби з корупцією і реальних реформ

Нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні показники. Про це йдеться в огляді міжнародного агентства Fitch Ratings.

Як відзначають аналітики, серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліт"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.

Серед ризиків нової програми Fitch Ratings вказує поганий послужний список України при завершенні попередніх програм (жодна з них не була виконана до кінця - ред.), а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування реформ, наприклад, щодо "ПриватБанку".

Крім того, аналітики агентства відзначають ризики реалізації реформ через потенційну фрагментацію представництва президента в Раді в разі політичних розбіжностей з приводу політичних пріоритетів або тиску все ще впливових корпоративних інтересів.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ очікується 10 вересня.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів.

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