Агентство Fitch дало прогноз по инфляции в Украине

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Украине до 8,5% в 2019 году и до 5,7% в 2021 году. Об этом говорится в обзоре агентства.

Как отмечается в обзоре, снижению инфляции будет способствовать гибкостью обменного курса и приверженность Национального банка целевому уровню инфляции (5% плюс-минус 1% в 2020 году).

По мнению экспертов агентства, у НБУ есть возможность существенно снизить в 2019-2020 гг. учетную ставку с текущего уровня 16,5%. При этом реальная ставка (с учетом инфляции) может упасть до 3%.

В то же время агентство Fitch отмечает необходимость сохранения независимости НБУ для достижения поставленных целей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа. НБУ по-прежнему прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце 2020 года.

Отметим, потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,0%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.

Напомним, в июле НБУ начал публикацию прогнозов об учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.