UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Агентство авиабезопасности ЕС разрешило полеты над Беларусью в чрезвычайных ситуациях

Автор: РБК-Украина

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях выполнение полетов запрещено.

Об этом говорится в директиве EASA.

Соответствующее решение было принято из-за экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске.

"Проведения операций в воздушном пространстве Беларуси (FIR Minsk) больше не разрешается, если это не требуется для безопасных операций в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Такие ограничения должны ввести страны в течение двух недель.

Ранее EASA выдало бюллетень, в котором не рекомендовало авиаоператорам стран-членов использовать воздушное пространство Беларуси без крайней необходимости из соображений безопасности.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьавиасообщение