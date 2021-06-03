Агенція авіабезпеки ЄС дозволила польоти над Білоруссю у надзвичайних ситуаціях

Відповідне рішення було прийняте через екстренну посадку літака Ryanair 23 травня в Мінську.

"Проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах", - йдеться в повідомленні.

Такі обмеження повинні запровадити країни протягом двох тижнів.

Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.