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Агенція авіабезпеки ЄС дозволила польоти над Білоруссю у надзвичайних ситуаціях

Автор: РБК-Україна

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише в надзвичайних ситуаціях. У решті випадків виконаннч польотів заборонено.

Про це йдеться в директиві EASA.

Відповідне рішення було прийняте через екстренну посадку літака Ryanair 23 травня в Мінську.

"Проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах", - йдеться в повідомленні.

Такі обмеження повинні запровадити країни протягом двох тижнів.

Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня розпочали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.

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