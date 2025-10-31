Агентку ФСБ затримали "на гарячому": коригувала атаки по енергооб’єктах Вінниччини

У Вінницькій області затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки Росії по енергетичних об’єктах. Жінка збирала інформацію про генераційні об’єкти та передавала координати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.

Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від ФСБ.

Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли та обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.

Як працювала агентка

Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.