Агенти ФСБ й не тільки. Британія запровадила санкції через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі

"Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі запровадив санкції проти п'яти осіб, причетних до отруєння та арешту політика і журналіста Володимира Кара-Мурзи, через кілька днів після його політично вмотивованого засудження в Росії", - пише пресслужба.

Зазначається, що Кара-Мурза було незаконно засуджено через нібито поширення "завідомо неправдивої інформації", тоді ж коли опозиціонер сміливо говорив правду про незаконне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна на територію України.

Під санкції потрапили:

Олена Ленська - суддя, яка схвалила арешт опозиціонера;

Денис Колесников й Андрій Задачін - слідчі, які брали участь в арешті опозиціонера;

Олександр Самофал й Костянтин Кудрявцев - агенти ФСБ які переслідували Кара-Мурзу в численних поїздках до того, як він був отруєний у 2015 році.

За словами міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, Росія вкотре демонструє повну зневагу до основних прав людини.