Агенты ФСБ не только. Британия ввела санкции из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

Великобритания ввела дополнительные санкции против России. Решение было принято из-за приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.
"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел санкции против пяти человек, причастных к отравлению и аресту политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы, через несколько дней после его политически мотивированного осуждения в России", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что Кара-Мурза был незаконно осужден из-за якобы распространения "заведомо ложной информации", тогда как оппозиционер смело говорил правду о незаконном вторжении российского диктатора Владимира Путина на территорию Украины.
Под санкции попали:
По словам министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к основным правам человека.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 17 апреля российского политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы.
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