Агенты ФСБ не только. Британия ввела санкции из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел санкции против пяти человек, причастных к отравлению и аресту политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы, через несколько дней после его политически мотивированного осуждения в России", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Кара-Мурза был незаконно осужден из-за якобы распространения "заведомо ложной информации", тогда как оппозиционер смело говорил правду о незаконном вторжении российского диктатора Владимира Путина на территорию Украины.

Под санкции попали:

Елена Ленская - судья, одобрившая арест оппозиционера;

Денис Колесников и Андрей Задачин - следователи, участвовавшие в аресте оппозиционера;

Александр Самофал и Константин Кудрявцев - агенты ФСБ, которые преследовали Кара-Мурзу в многочисленных поездках до того, как он был отравлен в 2015 году.

По словам министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к основным правам человека.