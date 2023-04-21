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Агенти ФСБ й не тільки. Британія запровадила санкції через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі

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П'ятниця 21 квітня 2023 13:31
Агенти ФСБ й не тільки. Британія запровадила санкції через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі Фото: Британія запровадила санкції через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. Рішення було прийнято через вирок російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Британії.

"Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі запровадив санкції проти п'яти осіб, причетних до отруєння та арешту політика і журналіста Володимира Кара-Мурзи, через кілька днів після його політично вмотивованого засудження в Росії", - пише пресслужба.

Зазначається, що Кара-Мурза було незаконно засуджено через нібито поширення "завідомо неправдивої інформації", тоді ж коли опозиціонер сміливо говорив правду про незаконне вторгнення російського диктатора Володимира Путіна на територію України.

Під санкції потрапили:

  • Олена Ленська - суддя, яка схвалила арешт опозиціонера;
  • Денис Колесников й Андрій Задачін - слідчі, які брали участь в арешті опозиціонера;
  • Олександр Самофал й Костянтин Кудрявцев - агенти ФСБ які переслідували Кара-Мурзу в численних поїздках до того, як він був отруєний у 2015 році.

За словами міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, Росія вкотре демонструє повну зневагу до основних прав людини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 17 квітня російського політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років позбавлення волі.

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