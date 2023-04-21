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Агенты ФСБ не только. Британия ввела санкции из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

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Пятница 21 апреля 2023 13:31
Агенты ФСБ не только. Британия ввела санкции из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе Фото: Британия ввела санкции из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания ввела дополнительные санкции против России. Решение было принято из-за приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел санкции против пяти человек, причастных к отравлению и аресту политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы, через несколько дней после его политически мотивированного осуждения в России", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Кара-Мурза был незаконно осужден из-за якобы распространения "заведомо ложной информации", тогда как оппозиционер смело говорил правду о незаконном вторжении российского диктатора Владимира Путина на территорию Украины.

Под санкции попали:

  • Елена Ленская - судья, одобрившая арест оппозиционера;
  • Денис Колесников и Андрей Задачин - следователи, участвовавшие в аресте оппозиционера;
  • Александр Самофал и Константин Кудрявцев - агенты ФСБ, которые преследовали Кара-Мурзу в многочисленных поездках до того, как он был отравлен в 2015 году.

По словам министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к основным правам человека.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 17 апреля российского политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы.

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