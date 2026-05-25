Агенти "АТЕШ" засліпили ППО Новоросійська перед ударом ЗСУ по нафтобазі Кавказу

Згідно з публікацією партизанського руху, диверсії було проведено на об'єктах зв'язку та енергетики в районі Новоросійська. Це все сталося напередодні удару українських сил по нафтобазі "Грушева балка" в ніч на 23 травня.

Зокрема, агенти вивели з ладу кілька вишок зв'язку, які забезпечували координацію між підрозділами ППО в районі, а також - пошкодили трансформаторну підстанцію, що живила частину військових і комунікаційних об'єктів.

"Без електропостачання великі стаціонарні РЛС втратили стійку роботу. Розвідка по БПЛА на ближніх підступах до Новоросійська виявилася фактично засліплена - підрозділи ППО втратили можливість своєчасно реагувати на цілі, які летять низько", - ідеться в публікації.

Що стосується нафтобази "Грушева балка", в "АТЕШ" нагадаємо, що це найбільше нафтосховище на Кавказі. Потужність об'єкта становить 1,2 млн тонн нафтопродуктів. Через нього проходить зберігання, розподіл і перевалка палива для військової техніки, флоту і логістики рослин РФ на півдні.