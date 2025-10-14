Агенти "Атеш" виявили серйозні проблеми ППО окупантів на Запорізькому напрямі (фото)

Агенти "Атеш" під час розвідки виявили серйозні проблеми з протиповітряною обороною у росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Наші джерела у підрозділах ППО окупаційних військ на Запорізькому напрямі повідомляють про катастрофічний стан техніки. Удари ЗСУ по ремонтних підприємствах та брак призвели до масового виходу з ладу зенітних комплексів, включаючи ЗРК "Тор", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що через гостру нестачу справних систем окупанти змушені використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Така практика робить техніку вкрай вразливою та перетворює дорогі комплекси на легкі цілі.

Особливу проблему становить дефіцит запчастин. Підприємства ВПК, що працюють в умовах посиленого навантаження, випускають неякісні компоненти, що виходять з ладу після нетривалої експлуатації.

"Кожен виявлений нами комплекс ППО з координатами та режимом роботи – це можливість для Сил оборони України завдати точкового удару. Система протиповітряної оборони окупантів тріщить по швах", - додали розвідники.