ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Агенти "Атеш" виявили серйозні проблеми ППО окупантів на Запорізькому напрямі (фото)

Вівторок 14 жовтня 2025 08:41
UA EN RU
Агенти "Атеш" виявили серйозні проблеми ППО окупантів на Запорізькому напрямі (фото) Фото: агенти "Атеш" виявили серйозні проблеми ППО окупантів (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Агенти "Атеш" під час розвідки виявили серйозні проблеми з протиповітряною обороною у росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Наші джерела у підрозділах ППО окупаційних військ на Запорізькому напрямі повідомляють про катастрофічний стан техніки. Удари ЗСУ по ремонтних підприємствах та брак призвели до масового виходу з ладу зенітних комплексів, включаючи ЗРК "Тор", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що через гостру нестачу справних систем окупанти змушені використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Така практика робить техніку вкрай вразливою та перетворює дорогі комплекси на легкі цілі.

Особливу проблему становить дефіцит запчастин. Підприємства ВПК, що працюють в умовах посиленого навантаження, випускають неякісні компоненти, що виходять з ладу після нетривалої експлуатації.

"Кожен виявлений нами комплекс ППО з координатами та режимом роботи – це можливість для Сил оборони України завдати точкового удару. Система протиповітряної оборони окупантів тріщить по швах", - додали розвідники.

Нагадаємо, раніше агенти руху "Атеш" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

Також повідомлялось, що російські війська у тимчасово окупованому Криму встановили новий комплекс протиповітряної оборони – кілька пускових установок ЗРК С-300/С-400, а також радари.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Вторгнення Росії до України
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить