Агенти "Атеш" розвідали головну базу Чорноморського флоту РФ: що вдалось виявити
Агенти руху "Атеш" розвідали стратегічний об'єкт Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, який після виведення кораблів із тимчасово окупованого Криму став ключовим логістичним центром, який відіграє важливу роль у забезпеченні війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Під час останньої операції нами зафіксовано різні типи військових кораблів – від протичовнових до патрульних та ракетних. Вони входять до складу бригади охорони водного району та 41-ї бригади ракетних катерів", - повідомили у "Атеш".
Зазначається, що у порту також були помічені тральщики, судна забезпечення та інженерної підтримки, а в бухті – танкер, ймовірно, задіяний в обслуговуванні субмарин 4-ї окремої підводної бригади.
"Додатково нами вивчено структуру штабу бази, де зосереджено командування, логістику та контроль за морською піхотою, що відповідає за протидиверсійний захист", - додали представники руху.
Окрім того, на базі в Новоросійську розміщені штаби, проходять ротації офіцерів, обслуговуються підводні човни типу "Варшав'янка", а інженерні та логістичні підрозділи забезпечують оперативну готовність корабельних груп.
Рух техніки, завантаженість причалів та активність персоналу підтверджують, що об'єкт продовжує залишатися центром морського управління Чорноморського флоту РФ.
Що відомо про морську базу у Новоросійську
Новоросійськ – один із ключових портів Росії на Чорному морі, розташований у Краснодарському краї.
Це найбільший за обсягами вантажообігу морський порт Російської Федерації та один з найбільших у Європі. Через нього проходить значна частина експорту російської нафти, зерна, металопродукції та інших сировинних товарів.
Останніми роками Новоросійськ набув і військово-політичного значення. Через нього здійснюється логістика для Чорноморського флоту РФ, а також транспортування військової техніки та озброєння, зокрема в умовах війни проти України.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня в Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів. Місцеві ЗМІ писали про комбіновану атаку по портовій інфраструктурі. Зазначалось, що російські військові знищували безекіпажні катери та безпілотники.