Агенти "Атеш" розвідали головну базу Чорноморського флоту РФ: що вдалось виявити

Агенти руху "Атеш" розвідали стратегічний об'єкт Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, який після виведення кораблів із тимчасово окупованого Криму став ключовим логістичним центром, який відіграє важливу роль у забезпеченні війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Під час останньої операції нами зафіксовано різні типи військових кораблів – від протичовнових до патрульних та ракетних. Вони входять до складу бригади охорони водного району та 41-ї бригади ракетних катерів", - повідомили у "Атеш".

Зазначається, що у порту також були помічені тральщики, судна забезпечення та інженерної підтримки, а в бухті – танкер, ймовірно, задіяний в обслуговуванні субмарин 4-ї окремої підводної бригади.

"Додатково нами вивчено структуру штабу бази, де зосереджено командування, логістику та контроль за морською піхотою, що відповідає за протидиверсійний захист", - додали представники руху.

Окрім того, на базі в Новоросійську розміщені штаби, проходять ротації офіцерів, обслуговуються підводні човни типу "Варшав'янка", а інженерні та логістичні підрозділи забезпечують оперативну готовність корабельних груп.

Рух техніки, завантаженість причалів та активність персоналу підтверджують, що об'єкт продовжує залишатися центром морського управління Чорноморського флоту РФ.