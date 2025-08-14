ua en ru
Агенты "Атэш" разведали главную базу Черноморского флота РФ: что удалось обнаружить

Четверг 14 августа 2025 11:15
UA EN RU
Агенты "Атэш" разведали главную базу Черноморского флота РФ: что удалось обнаружить Фото: агенты "Атэш" разведали главную базу Черноморского флота РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Агенты движения "Атеш" разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал ключевым логистическим центром, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Во время последней операции нами зафиксированы различные типы военных кораблей - от противолодочных до патрульных и ракетных. Они входят в состав бригады охраны водного района и 41-й бригады ракетных катеров", - сообщили в "Атеш".

Отмечается, что в порту также были замечены тральщики, суда обеспечения и инженерной поддержки, а в бухте - танкер, вероятно, задействованный в обслуживании субмарин 4-й отдельной подводной бригады.

"Дополнительно нами изучена структура штаба базы, где сосредоточено командование, логистика и контроль за морской пехотой, отвечающей за противодиверсионную защиту", - добавили представители движения.

Кроме того, на базе в Новороссийске размещены штабы, проходят ротации офицеров, обслуживаются подводные лодки типа "Варшавянка", а инженерные и логистические подразделения обеспечивают оперативную готовность корабельных групп.

Движение техники, загруженность причалов и активность персонала подтверждают, что объект продолжает оставаться центром морского управления Черноморского флота РФ.

Что известно о морской базе в Новороссийске

Новороссийск - один из ключевых портов России на Черном море, расположенный в Краснодарском крае.

Это крупнейший по объемам грузооборота морской порт Российской Федерации и один из крупнейших в Европе. Через него проходит значительная часть экспорта российской нефти, зерна, металлопродукции и других сырьевых товаров.

В последние годы Новороссийск приобрел и военно-политическое значение. Через него осуществляется логистика для Черноморского флота РФ, а также транспортировка военной техники и вооружения, в частности в условиях войны против Украины.

Напомним, в ночь на 3 мая в Новороссийске прогремели взрывы из-за атаки дронов. Местные СМИ писали о комбинированной атаке по портовой инфраструктуре. Отмечалось, что российские военные уничтожали безэкипажные катера и беспилотники.

