Агенты "Атэш" разведали главную базу Черноморского флота РФ: что удалось обнаружить

Агенты движения "Атеш" разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал ключевым логистическим центром, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Во время последней операции нами зафиксированы различные типы военных кораблей - от противолодочных до патрульных и ракетных. Они входят в состав бригады охраны водного района и 41-й бригады ракетных катеров", - сообщили в "Атеш".

Отмечается, что в порту также были замечены тральщики, суда обеспечения и инженерной поддержки, а в бухте - танкер, вероятно, задействованный в обслуживании субмарин 4-й отдельной подводной бригады.

"Дополнительно нами изучена структура штаба базы, где сосредоточено командование, логистика и контроль за морской пехотой, отвечающей за противодиверсионную защиту", - добавили представители движения.

Кроме того, на базе в Новороссийске размещены штабы, проходят ротации офицеров, обслуживаются подводные лодки типа "Варшавянка", а инженерные и логистические подразделения обеспечивают оперативную готовность корабельных групп.

Движение техники, загруженность причалов и активность персонала подтверждают, что объект продолжает оставаться центром морского управления Черноморского флота РФ.