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Агенти "АТЕШ" пошкодили залізничну інфраструктуру окупантів (фото)

Фото: агенти "АТЕШ" пошкодили залізничну інфраструктуру окупантів (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Агенти руху "АТЕШ" пошкодили один з об'єктів залізничної інфраструктури окупантів у тимчасово окупованій частині Донецької області біля Ясинуватої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію біля н.п. Ясинувата в Донецькій області. Він спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до Донецька", - зазначили у "АТЕШ".

Повідомляється, що поблизу цієї залізничної гілки знаходяться військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ.

"Ми вибрали підходящий момент для завдання удару, і в результаті потяг з паливом для окупантів прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога", - додали у русі спротиву.

Вдалі операції агентів руху "АТЕШ"

Нагадаємо, нещодавно в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.

Також напередодні партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.

Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.

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