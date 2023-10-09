Агента ГРУ засудили до 15 років в'язниці, він передавав дані про постачання зброї ЗСУ

Агента російської розвідки з Дніпропетровської області суд засудив до 15 років в'язниці. Прикриваючись волонтерським фондом він стежив за переміщенням зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Агент Росії прикривався волонтерським фондом

Зазначається, що співробітники СБУ затримали зловмисника цього літа в результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі.

"За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго "заліг на дно". Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським "куратором" і продовжив виконувати його завдання", - йдеться у повідомленні.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду.

Яку інформацію він здавав РФ

Під таким "прикриттям" фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста. Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, які переправляють залізничним сполученням на передову.

Фото: Агент Росії (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ з офісу волонтерської організації, що знаходився поблизу колій. Отриману інформацію він передавав російській військовій розвідці через анонімні месенджери.

Зрадника відправили до в'язниці

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником ГРУ.

На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув'язнення - суд призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Україна продовжує виявляти зрадників

Сьогодні стало відомо, що СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Також СБУ викрила агента РФ, який прикидався "рятувальником", щоб коригувати ворожі удари по Одесі. Він розбирав завали після "прильотів" і розшукував місця розташування HIMARS.