Агента ГРУ приговорили к 15 годам тюрьмы, он передавал данные о поставках оружия ВСУ
Агента российской разведки из Днепропетровской области суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Прикрываясь волонтерским фондом он следил за перемещением оружия для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Агент России прикрывался волонтерским фондом
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали злоумышленника этим летом в результате многоэтапной спецоперации в областном центре.
"По данным следствия, после разоблачения его сообщников в начале года он ненадолго "залег на дно". Но впоследствии перешел на резервный канал общения со своим российским "куратором" и продолжил выполнять его задачи", - говорится в сообщении.
Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда.
Какую информацию он сдавал РФ
Под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города. Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которые переправляют железнодорожным сообщением на передовую.
Фото: Агент России (facebook.com/pgo.gov.ua)
Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился вблизи путей. Полученную информацию он передавал российской военной разведке через анонимные мессенджеры.
Предателя отправили в тюрьму
Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с представителем ГРУ.
На основании собранных доказательств российский агент признан виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
Благодаря активному сотрудничеству со следствием предатель смог избежать пожизненного заключения - суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Украина продолжает выявлять предателей
Сегодня стало известно, что СБУ и ДБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его участники нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Также СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал местоположения HIMARS.
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