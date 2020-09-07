Агента ФСБ приговорили к 10 годам тюрьмы за подготовку теракта в Северодонецке

Агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации приговорили к 10 годам тюрьмы за подготовку теракта в Северодонецке. Диверсант пытался взорвать резервуары с аммиаком на территории завода "Северодонецкое объединение Азот".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Диверсанта признали виновным в подготовке к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без разрешения.

"По совокупности преступлений (суд - ред.) назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в ОГП.

В настоящее время приговор не вступил в силу. Идет 30-дневный срок для подачи апелляционной жалобы.

Напомним, в июле правоохранители задержали боевика "ЛНР", который по заданию ФСБ готовил взрыв на территории завода "Северодонецкое объединение Азот". Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

Ранее РБК-Украина писало, что к 10 годам тюрьмы приговорили диверсанта, который готовил теракт под Харьковом.