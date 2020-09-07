Агента ФСБ засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку

Агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку. Диверсант намагався підірвати резервуари з аміаком на території заводу "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Диверсанта визнали винним у підготовці до вчинення диверсії, незакінченому замаху на державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування і придбання боєприпасів без дозволу.

"За сукупністю злочинів (суд - ред.) призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в ОГП.

В даний час вирок не набрав чинності. Іде 30-денний термін для подачі апеляційної скарги.

Нагадаємо, в липні правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який за завданням ФСБ готував вибух на території заводу "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи і масове знищення жителів Луганської області.

Раніше РБК-Україна писало, що до 10 років в'язниці засудили диверсанта, який готував теракт під Харковом.