Агент РФ намагався вбити керівника оборонного підприємства на Київщині

За даними правоохоронців, організацією замаху займалася ФСБ Росії. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.

Контррозвідка СБУ та Нацполіція завчасно виявили, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу.

Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у РФ.

Отримавши інструкції від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до вчинення злочину він забрав із завчасно закладеного для цього схрону решту компонентів до саморобної бомби.

За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП.

Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон з під’єднаним павербанком, що забезпечував кураторам з РФ онлайн-трансляцію для активації підриву.

Одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії.

Фото: СБУ та Нацполіція запобігли теракту проти керівника оборонного підприємства на Київщині (t.me/SBUkr)

За інформуванням СБУ зловмисника затримали на території Польщі під час спроби виїзду на територію росії транзитом через Білорусь.

Наразі у межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).