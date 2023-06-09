Агарное министерство назвало самую большую проблему после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве на юге Украины после подрыва дамбы ГЭС. Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

Как отметил министра, пострадают и земли, не имевшие оросительных систем - фермерам теперь не за что будет их обрабатывать. Поскольку основной и стабильный доход они получали от урожаев с полей, которые имели оросительные системы.

"Последствия прекращения орошения значительно больше. Не полмиллиона гектар, а миллион-полтора гектаров не будут использоваться в полной мере. Чтобы возобновить орошение, нужно 3-5-7 лет", - сказал Сольский.

Министр также сообщил, что Каховское водохранилище было источником для двух систем орошения и подачи воды - Каховской системы и Северо-Крымского канала. Эти системы были построены на основе уровней воды, чтобы минимально использовать электроэнергию для насосов. Сейчас уровень воды упал, поэтому вода до систем просто не добирается. Чтобы его приподнять, нужно восстанавливать дамбу. Поэтому это проблема на многие годы.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

В Минагрополитики заявили, что уничтожение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году превратятся в пустыни. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.