В Африку не поедет. Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде

Бывший украинский прокурор Наталья Поклонская не будет послом Российской Федерации в Кабо-Верде. По ее словам, у нее изменились личные обстоятельства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Нет, не планирую (ехать в Кабо-Верде, - ред.). Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - сообщила Поклонская.
Данную информацию подтвердили и в российском МИД.
"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - отметили в министерстве
Напомним, 13 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде. Украинская сторона отреагировала на это, заявив, что работает над ее задержанием, поскольку она фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев не оставит ее в покое, как и других предателей. В декабре 2021 года апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской, по делу о госизмене и сепаратизме ей грозит до 15 лет тюрьмы.