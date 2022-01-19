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В Африку не поедет. Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде

Автор: Илона Свиридова

Бывший украинский прокурор Наталья Поклонская не будет послом Российской Федерации в Кабо-Верде. По ее словам, у нее изменились личные обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Нет, не планирую (ехать в Кабо-Верде, - ред.). Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - сообщила Поклонская.

Данную информацию подтвердили и в российском МИД.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - отметили в министерстве

Напомним, 13 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде. Украинская сторона отреагировала на это, заявив, что работает над ее задержанием, поскольку она фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев не оставит ее в покое, как и других предателей. В декабре 2021 года апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской, по делу о госизмене и сепаратизме ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Российская ФедерацияНаталья Поклонская