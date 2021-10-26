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Кулеба о Поклонской: мы не оставим ее в покое, как и других предателей

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Киев, Вторник 26 октября 2021 16:46
Кулеба о Поклонской: мы не оставим ее в покое, как и других предателей Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обещает, что украинская сторона не оставит в покое бывшего прокурора Наталью Поклонскую. Как и других украинских предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде, после чего украинская сторона заявила, что будет работать над ее задержанием.

Украинские органы объявили ее в розыск за пособничество оккупации Крыма, также Киев считает, что она незаконно преследовала противников российского режима на полуострове, в частности, представителей Меджлиса, а также режиссера Олега Сенцова.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Сложно, но возможно. Добьется ли Украина экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде".

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Дмитрий Кулеба Наталья Поклонская
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