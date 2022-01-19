RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До Африки не поїде. Поклонська не буде послом Росії в Кабо-Верді

Автор: Ілона Свиридова

Колишній український прокурор Наталія Поклонська не буде послом Російської Федерації в Кабо-Верде. За її словами, у неї змінилися особисті обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ні, не планую (їхати до Кабо-Верде, - ред.). Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини", - повідомила Поклонська.

Дану інформацію підтвердили і в російському МЗС.

"У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від'їзд послом до Кабо-Верде не відбудеться з цих причин", - зазначили в міністерстві

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську в Кабо-Верде. Українська сторона відреагувала на це, заявивши, що працює над її затриманням, оскільки вона фігурує в кількох кримінальних справах, пов'язаних з російським захопленням Криму.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Київ не залишить її в спокої, як і інших зрадників. У грудні 2021 року апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання Поклонської, у справі про держзраду і сепаратизм їй загрожує до 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНаталья Поклонская