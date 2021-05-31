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В Африке ввели лишь 1% из всех COVID-вакцин в мире

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Африка, Понедельник 31 мая 2021 05:53
В Африке ввели лишь 1% из всех COVID-вакцин в мире Фото: на континент доставили только 28 миллионов доз вакцин (Ivan Romano / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Из 1,3 миллиарда вакцин, введенных во всем мире, только 1% был введен в Африке. И этот процент снижается в последние недели.

Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас на континент доставили только 28 миллионов доз вакцин, что менее 2% населения.

Как отмечает издание, проблема заключается в том, что 40 африканских стран полагались на международную программу по распределению вакцин COVAX. Но из-за роста количества зараженных в Индии экспорт приостановили.

Чтобы сделать вторые прививки всем получившим первую дозу, Африке необходимо около 20 млн доз вакцины AstraZeneca в течение следующих шести недель.

Кроме того, необходимы еще 200 млн доз вакцин, чтобы на континенте могли вакцинировать 10% населения к сентябрю.

Напомним, страны Евросоюза, которые входят в инициативу "Команда Европы", что помогает третьим странам в преодолении пандемии коронавируса, объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.

Напомним, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что борьба с коронавирусом может затянуться по всему миру. Это произойдет из-за того, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.

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