В Африке ввели лишь 1% из всех COVID-вакцин в мире

Из 1,3 миллиарда вакцин, введенных во всем мире, только 1% был введен в Африке. И этот процент снижается в последние недели.

Об этом сообщает The Guardian .

Сейчас на континент доставили только 28 миллионов доз вакцин, что менее 2% населения.

Как отмечает издание, проблема заключается в том, что 40 африканских стран полагались на международную программу по распределению вакцин COVAX. Но из-за роста количества зараженных в Индии экспорт приостановили.

Чтобы сделать вторые прививки всем получившим первую дозу, Африке необходимо около 20 млн доз вакцины AstraZeneca в течение следующих шести недель.

Кроме того, необходимы еще 200 млн доз вакцин, чтобы на континенте могли вакцинировать 10% населения к сентябрю.