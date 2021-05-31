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В Африці ввели лише 1% з усіх COVID-вакцин у світі

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Африка, Понеділок 31 травня 2021 05:53
В Африці ввели лише 1% з усіх COVID-вакцин у світі Фото: на континент доставили тільки 28 мільйонів доз вакцин (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

З 1,3 мільярда вакцин, введених у всьому світі, тільки 1% був введений в Африці. І цей відсоток знижується в останні тижні.

Про це повідомляє The Guardian.

Наразі на континент доставили тільки 28 мільйонів доз вакцин, що менше 2% населення.

Як зазначає видання, проблема полягає в тому, що 40 африканських країн покладалися на міжнародну програму з розподілу вакцин COVAX. Але через зростання кількості заражених в Індії експорт призупинили.

Щоб зробити другі щеплення всім тим, хто отримав першу дозу, Африці необхідно близько 20 млн доз вакцини AstraZeneca протягом наступних шести тижнів.

Крім того, необхідні ще 200 млн доз вакцин, щоб на континенті могли вакцинувати 10% населення до вересня.

Нагадаємо, країни Євросоюзу, які входять до ініціативи "Команда Європи", що допомагає третім країнам у подоланні пандемії коронавірусу, оголосили про виділення 1 мільярда євро для налагодження виробництва вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з інфекцією. Гроші підуть безпосередньо в Африку.

Нагадаємо, експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що боротьба з коронавірусом може затягнутися по всьому світу. Це станеться через те, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин.

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