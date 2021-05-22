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ЕС выделяет 1 млрд евро на производство COVID-вакцин в Африке

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Африка, Суббота 22 мая 2021 07:59
ЕС выделяет 1 млрд евро на производство COVID-вакцин в Африке Фото: это даст возможность создать централизованные хабы в Африке (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

Страны Евросоюза, которые входят в инициативу "Команда Европы", которая помогает третьим странам в преодолении пандемии коронавируса, объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, местные производственные способности и институты являются основой мировой системы здравоохранения, но на сегодня Африка импортирует 99% вакцин и 94% от всех медикаментов.

"Это должно быть изменено. "Команда Европы" поддержит Африку более чем за 1 миллиард евро и собственный опыт, чтобы помочь развить собственную фармацевтическую, биотехническую и медицинскую промышленность, облегчить равный доступ к качественным и безопасным продуктам и технологиям", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, это даст возможность создать централизованные хабы по производству вакцин и медикаментов непосредственно в африканских странах. Необходимая для этого сумма будет мобилизована из бюджета ЕС и с помощью европейских финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк.

Напомним, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что борьба с коронавирусом может затянуться по всему миру. Это произойдет из-за того, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.

Также сообщалось, что США обещали поделиться своими вакцинами с более бедными странами. Речь шла о вакцине АstraZeneca, произведенной в США, после ее одобрения.

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