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В Африці не сховається. Україна вже працює над затриманням Поклонської, - МЗС

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 16:30
В Африці не сховається. Україна вже працює над затриманням Поклонської, - МЗС Фото: Наталія Поклонська, колишня "прокурор" Криму (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна працює над затриманням Наталії Поклонської, яка розшукується за державну зраду. Сьогодні російський президент призначив Поклонську послом в африканській острівній державі Кабо-Верде.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що українське МЗС вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.

Як відомо, протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи в Криму, Поклонська сприяла окупації півострова. Вона також фігурує ще в кількох справах, у тому числі у справі "кримських терористів", за якою вирок свого часу отримав режисер Олег Сенцов.

Після окупації Поклонська отримала посаду "прокурора" Криму, а потім стала депутатом Державної думи РФ від партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, у червні слідство завершило розслідування державної зради Наталії Поклонської.

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Наталья Поклонская МЗС
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