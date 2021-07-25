В Африке погодные аномалии: выпал снег, фиксируют рекорды минимальной температуры

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки 9,9 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу метеослужбы страны.
В Йоханнесбурге температура воздуха упала до 7 градусов мороза. Предыдущий рекорд 6,3 градуса мороза зафиксировали в городе 19 июля 1995 года.
Вместе с тем, в ЮАР выпал снег, а автомобильные дороги перекрыли из-за гололеда.
Холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю, прогнозируют синоптики.
Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали "потрясающую" жару в Арктике.
Напомним, метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет.