В Африці погодні аномалії: випав сніг, фіксують рекорди мінімальної температури

В Південно-Африканській Республіці зафіксували нові рекорди мінімальної температури. У місті Кімберлі та прилеглих районах температура досягнула позначки 9,9 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу метеослужби країни.
У Йоганнесбурзі температура повітря впала до 7 градусів морозу. Попередній рекорд 6,3 градуси морозу зафіксували у місті 19 липня 1995 року.
Разом з тим, у ПАР випав сніг, а автомобільні дороги перекрили через ожеледицю.
Холодна погода протримається на території ПАР ще тиждень, прогнозують синоптики.
Раніше повідомлялось, що метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.
Нагадаємо, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.