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В Африці погодні аномалії: випав сніг, фіксують рекорди мінімальної температури

Автор: Анастасія Рокитна

В Південно-Африканській Республіці зафіксували нові рекорди мінімальної температури. У місті Кімберлі та прилеглих районах температура досягнула позначки 9,9 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу метеослужби країни.

У Йоганнесбурзі температура повітря впала до 7 градусів морозу. Попередній рекорд 6,3 градуси морозу зафіксували у місті 19 липня 1995 року.

Разом з тим, у ПАР випав сніг, а автомобільні дороги перекрили через ожеледицю.

Холодна погода протримається на території ПАР ще тиждень, прогнозують синоптики.

Раніше повідомлялось, що метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.

Нагадаємо, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.

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