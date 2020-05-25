Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" COVID-19, - ВОЗ

Фото: коронавирус (freepik.com)

В ВОЗ опасаются такого сценария, если страны континента не придадут приоритетного значения тестированию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не придадут приоритетного значения тестированию. На континенте по-прежнему сохраняются "пробелы и уязвимости".

Об этом сообщает агентство Reuters.

В ВОЗ считают, что лидеров стран нужно подталкивать к большему количеству тестирований на наличие коронавируса.

"Моя первая точка зрения на Африку, моя первая проблема: отсутствие тестирования приводит к тихой эпидемии в Африке. Поэтому мы должны продолжать подталкивать лидеров к определению приоритетов тестирования", - заявил специальный посланник ВОЗ Самба Соу на пресс-конференции в понедельник.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что Африка является регионом с наименьшим количеством диагностированных случаев коронавируса, на который приходится менее 1,5% от общего числа случаев в мире и всего 0,1% смертей.

В то же время глава ВОЗ заявил, что опыт континента, связанный с другими эпидемиями, помог ему расширить масштабы своей реакции на коронавирус и избежать последствий, наблюдаемых в других местах до сих пор. Однако, по его словам, в Африке по-прежнему сохраняются "пробелы и уязвимости".

Напомним, ранее в ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса.

Также в организации сообщали, что более 2 миллионов случаев коронавируса приходится на Европу.

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Автор: Максим Зайченко