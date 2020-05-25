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Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" COVID-19, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 20:45
Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" COVID-19, - ВООЗ
Фото: коронавірус (freepik.com)

У ВООЗ побоюються такого сценарію, якщо країни континенту не нададуть пріоритетного значення тестуванню

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована тим, що Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" коронавірусу, якщо її лідери не нададуть пріоритетного значення тестуванню. На континенті, як і раніше, зберігаються "прогалини та вразливості".

Про це повідомляє агентство Reuters.

У ВООЗ вважають, що лідерів країн потрібно підштовхувати до більшої кількості тестувань на коронавірус.

"Моя перша точка зору на Африку, моя перша проблема: відсутність тестування призводить до тихої епідемії в Африці. Тому ми повинні продовжувати підштовхувати лідерів до визначення пріоритетів тестування", - заявив спеціальний посланник ВООЗ Самба Соу на прес-конференції в понеділок.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив, що Африка є регіоном з найменшою кількістю діагностованих випадків коронавірусу, на який припадає менш як 1,5% від загального числа випадків у світі й всього 0,1% смертей.

Водночас глава ВООЗ заявив, що досвід континенту, пов'язаний з іншими епідеміями, допоміг йому розширити масштаби своєї реакції на коронавірус і уникнути наслідків, які спостерігаються в інших місцях досі. Однак, за його словами, в Африці, як і раніше, зберігаються "прогалини та вразливості".

Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії коронавірусу.

Також в організації повідомили, що понад 2 мільйони випадків коронавірусу припадає на Європу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ВООЗАфрикаКоронавірус
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