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В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 20:24
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19. При этом от вируса больше всего пострадала Бразилия.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Estadao.

По его словам, Бразилия приближается к 300 тысячам заражений, большинство из которых приходятся на Сан Пауло.

"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - заявил Райан.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии. При этом отмечалось, что пик совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Кроме того, глава Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний Андреа Аммон заявила, что перспектива второй волны коронавируса в Европе уже не является далекой теорией. Она также отметила, что до 90% населения остается уязвимым перед вирусом.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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